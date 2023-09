Guardia | mancata formazione prime classi ai licei | l’allarme lanciato dall’opposizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSe come disse Victor Hugo “Chi apre le porte di una scuola chiude una prigione”, si deduce che la chiusura della stessa rappresenterebbe la morte di una intera comunità. E a pochissimi giorni dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, non si può tacere sulla delicata situazione “Scuola” che coinvolgeSanframondi, frutto della totale inconcludenza da parte di chi amministra il paese e di assoluto disinteresse per la corretta gestione della res publica. Proprio nel 2022 il Liceo Scientifico diha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività. Oggi, con all’attivo anche un corso dedicato alle “Scienze Applicate”, è affiancato dalla presenza del Liceo di Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Agrario, istituitisi durante l’Amministrazione Panza e divenuti un fiore all’occhiello per tanti giovani ...