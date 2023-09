Non esiste un motociclista che da Parma a Pesaro, daa Padova, non conosca il Passo della ...come l'Adriatica ed è da qui che bisogna uscire per lasciarsi il traffico di auto eper ...Non esiste un motociclista che da Parma a Pesaro, daa Padova, non conosca il Passo della ...come l'Adriatica ed è da qui che bisogna uscire per lasciarsi il traffico di auto eper ...

Grosseto: camion si ribalta e perde carico di ghiaia sull’Aurelia. Traffico in tilt Firenze Post

In corso le operazioni di riposizionamento in carreggiata da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Follonica e Grosseto presenti con autogru. Le cause del ribaltamento sono in corso di verifica ...A causa del parziale ribaltamento di un camion che trasportava ghiaia, con la perdita del carico sulla strada, è stata momentaneamente chiusa la statale 1 Aurelia nel comune di Scarlino (Grosseto).