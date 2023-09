Griezmann | «Capisco chi va in Arabia | sono tanti soldi Se ci andrei? Ho famiglia e tre figli…»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il giocatore dell’Atletico Madrid, Antoine, ha parlato in conferenza stampa assieme a Didier Deschamps alla vigilia della partita amichevole che la Francia giocherà domani contro la Germania.sulla possibilità di andare ai Giochi di Parigi: «La cosa più importante è qualificarsi agli Europei. Sappiamo che cisolo tre giocatori oltre una certa età che posfarcela, quindi cimolte domande, il che è normale. Quando guardo i Giochi Olimpici non lo faccio da calciatore, lo faccio da tifoso, come qualsiasi altro francese. Venerdì ero molto attento alla partita di rugby».ha parlato del suo colloquio con Deschamps: «Mio padre mi ha mandato un messaggio per vedere se stava succedendo qualcosa. Parlavamo della partita e del primo tempo. ...

Antoineha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Francia contro la Germania. Di seguito le sue parole. DISCUSSIONE CON DESCHAMPS - "Mio padre mi ha mandato un messaggio per ...

Le parole di Antoine Griezmann sul mercato saudita ... Mio padre si è poi rassicurato». MERCATO SAUDITA – «Capisco chi vuole andare via, parliamo di somme incredibili. Anche se guadagniamo tanti soldi ...L’attaccante della Francia, Antoine Griezmann ha parlato in conferenza stampa in merito ai tanti calciatori trasferitisi nel campionato dell’Arabia Saudita. Queste le sue parole: “Capisco chi vuole an ...