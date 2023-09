Graziano Delrio | Nel Pd c' è disagio | Schlein deve porsi delle domande

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il senatore Pd parla a Repubblica del caso dei 31 esponenti dem che hanno lasciato il partito. Anche l'ex ministro Andrea Orlando si fa sentire: "Dietro la segretaria c'è un popolo vero. Ma serve un confronto serio per un Pd organizzato e plurale"

Di avviso simile a quello di Bonaccini anche il parlamentare reggiano, che si è detto convinto che quando c'è disagio 'bisogna rattristarsi non rallegrarsi e farsi delle domande ...Senatore, gli addii al Pd iniziano a non essere più un fatto isolato. Che succede "Quando qualcuno se ne va bisogna sempre porsi delle domande, non rallegrarsi o pensare semplicemente che sta ...Coned Enrico Giovannini al ministero dei Trasporti una parte delle risorse sono state nel frattempo recuperate e alcune regioni del centro - nord hanno introdotto risorse aggiuntive ...

Il senatore Pd parla a Repubblica del caso dei 31 esponenti dem che hanno lasciato il partito. Anche l'ex ministro Andrea Orlando si fa sentire: "Dietro ...