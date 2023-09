Grande Fratello stasera 11 settembre 2023 | bando al trash e novità

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa sera su Canale 5 riapriranno le porte del, in una versione totalmente differente rispetto al solito. Alfonso Signorini si accinge ad entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, mettendo alil, e cercando di offrire un intrattenimento pulito e semplice. In studio insieme a lui ci saranno Cesara Buonamici, la nuova e unica opinionista, e Rebecca Staffelli, la nuova addetta ai social. A cambiare sono i concorrenti, in quanto ci saranno Vip e Nip insieme, ma anche la casa e lo studio. Mediante un comunicato, questoè stato definito così: "Un viaggio speciale dentro se stessi con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite" Malgrado lo spasmodico tentativo di ripudiare il, però, esso riesce ...

Non sarebbero affatto idilliaci i rapporti tra Daniele Dal Moro e chi lavora al. A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del reality - show, il veneto ha pubblicato un tweet che tanti hanno interpretato come un insulto neppure troppo velato ad ...

Stasera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello 2023-2024. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il ...Questa sera torna, in prima serata, il "Grande Fratello” che, in linea coerente con le nuove intenzioni di Piersilvio Berlusconi, si veste di abiti nuovi senza trash e con toni più sobri. Nelle scorse ...