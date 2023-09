Grande Fratello | salta la partecipazione di Giampiero Mughini

(Di lunedì 11 settembre 2023)non parteciperà al, in partenza su Canale 5 da questa sera. Era uno dei nomi forti del cast voluto da Alfonso Signorini, che accoglierà nella Casa non solo personaggi vip ma anche persone comuni. A sorpresaha annunciato la sua rinuncia al reality. A riportarlo è TvBlog. Il dietrofront improvviso sarebbe legato a “motivi personali”. Non c’è mai stato alcun annuncio ufficiale da parte di Mediaset circa la presenza dinella casa, ma lui stesso in una lettera aperta a Dagospia aveva anticipato questa possibilità. La speranza, anche per le dinamiche del gioco, è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così adi varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà. Tra i nomi che ...

Giampiero Mughini non parteciperà al, almeno per ora. Questa l'anticipazione data da TvBlog in questi minuti, qualche ora prima dell'inizio della nuova e inedita edizione del reality show di Canale 5. Il nome del ...Puoi fare qualcosa di- il giorno dopo, non sei nessuno". Pogba è reduce da una lunga serie ... in cui sarebbe stato coinvolto il. "Il denaro cambia le persone. Può rompere una famiglia.L'ex gieffino ha scritto "Pelato infame!", senza alcun riferimento: sono in molti, però, a pensare che il soggetto possa essere proprio il conduttore del. Il motivo sarebbe legato ...

Giampiero Mughini non parteciperà al Grande Fratello, in partenza su Canale 5 da questa sera. Era uno dei nomi forti del cast voluto da Alfonso Signorini, che accoglierà nella Casa non solo personaggi ...Arriva il Grande Fratello 2023. Il primo appuntamento con il longevo reality show è per questa sera, lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5. Molte le aspettative su questa edizione che ...