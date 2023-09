Grande Fratello | quando e dove vederlo | streaming | daytime e come si vota

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le luci tornano a brillare nella Casa del, che si appresta ad accogliere ben 21 nuovi concorrenti per un’edizione densa di sorprese e novità. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, quest’anno avremo una sola opinionista, la giornalista e volto noto del Tg5, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, sarà incaricata di raccogliere i commenti dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023/24. La nuova edizione andrà in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali, in diretta h24 ...Giampiero Mughini non sarà un concorrente del Grande Fratello 2023 per motivi personali. Questa la notizia appena arrivata da TvBlog. Il reality di Canale 5 dovrà quindi fare a meno di uno dei ...