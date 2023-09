GRANDE FRATELLO | PRIMA PUNTATA | ALFONSO SIGNORINI PRESENTA I VIP E I NIP DELLA NUOVA EDIZIONE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 11 settembre 2023) Da lunedì 11 settembre inserata su Canale 5 arriva “”, condotto da. Direttamente dal Tg5, nel nuovo studio ci sarà Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Protagonisti di questadel reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 21 concorrenti – volti noti e persone comuni – ciascuno con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. “” è, infatti, un viaggio speciale dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo, tutte scelte per convivere all’interno dell’iconica Casa di Cinecittà interamente rinnovata. Nella rosa dei concorrenti, ...