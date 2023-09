Grande Fratello | Il giovane Montalbano o Lucy? La tv dell’11 settembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 11su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un’albicocca”: Salvo e Livia stanno per trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale, Salvo è pronto: un’ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare… Ma quel pomeriggio di maggio del 1992 e quel che è successo sull’autostrada A29 per Capaci,lo scopre quando trova Vigata ridotta a città fantasma, e il commissariato ammutolito davanti alla TV, con le lacrime agli occhi. Salvo sa quello che deve fare. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Gunpowder Milkshake – Shake”; su Italia1 alle 21.20 “”; su La7 alle 21.15 “Anna and the king”; su Rai5 alle 21.15 ...