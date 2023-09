Grande Fratello | Giampiero Mughini non ci sarà | nelle scorse settimane aveva confermato la sua presenza nel reality

(Di lunedì 11 settembre 2023) Mancano pochissime ore all’inizio della nuova edizione del, che prenderà ufficialmente il via stasera. Tra i concorrenti che varcheranno la famosissima porta rossa pare però che non ci. La sua partecipazione, a quanto pare, è saltata per motivi personali e a darne notizia è stato il sito Tvblog: Salta la partecipazione dial2023. Ilshow, che ripartirà stasera su Canale 5 in prima serata, dovrà fare a meno di uno dei personaggi più attesi. E ancora: Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione dial programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La sua ...

L'ex gieffino ha scritto "Pelato infame!", senza alcun riferimento: sono in molti, però, a pensare che il soggetto possa essere proprio il conduttore del. Il motivo sarebbe legato ...E allora apriamoli questi benedetti occhi e assistiamo a quelpatto collettivo che è il ...un tribunale francese ha riconosciuto consenziente allo stupro subìto da parte di un amico del...Giampiero Mughini non parteciperà al, almeno per ora. Questa l'anticipazione data da TvBlog in questi minuti, qualche ora prima dell'inizio della nuova e inedita edizione del reality show di Canale 5. Il nome del ...

Nonostante una conferma ufficiale della sua partecipazione non sia mai arrivata da Mediaset, la sua presenza al Grande Fratello era data per certa. È arrivata però oggi la notizia del suo forfait, ...Grande Fratello al via questa sera, lunedì 11 settembre 2023. Al timone dello show Mediaset su Canale 5 ci sarà sempre Alfonso Signorini, accompagnato da ...