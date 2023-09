Grande Fratello | diretta prima puntata | sorpresa per Vip e Nip | ma stasera non entreranno tutti i concorrenti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tutto pronto per ladel2023 in onda lunedì 11 settembre su canale 5 e che seguiremo, come sempre minuto per minuto, insu Leggo.it. In studio con Alfonso...

La sola rete che ci ha superato è Canale 5 che con ilo l'Isola dei famosi nella seconda parte della serata raggiunge il 40%'. Ma nulla per il giornalista è 'acquisito'. Oggi 'si ...Oggi, lunedì 11 settembre 2023 , in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione delcondotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffell i che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Protagonisti di questa ...Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice del Tg5, sarà opinionista unica nella nuova edizione delVip. A poche ore dal debutto della trasmissione Buonamici è ospite di Pomeriggio5, programma condotto su Canale5 da Myrta Merlino, e racconta le prime emozioni per l'inizio di questa ...

Tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello 2023 in onda lunedì 11 settembre su canale 5 e che seguiremo, come sempre minuto per minuto, in diretta su Leggo.it. In studio con Alfonso ...Oltre allo stipendio percepito grazie alla conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini può godere anche di molte altre entrate dovute alla sua presenza in diversi programmi tv, in qualità di ...