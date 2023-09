“Grande Fratello” | Alfonso Signorini | “L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast”

... potrebbe così raggiungere ilAlex . Quella casella attualmente è occupata da Fabio Di Giannantonio , che però non sta vivendo unastagione. Tony Arbolino , Johann Zarco e Franco ...Da questa sera in prima serata su Canale 5 arriva '', condotto da Alfonso Signorini. Direttamente dal Tg5, nel nuovo studio ci sarà Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i ......avere un team nel Motomondiale e che è stata di fondamentale importanza per fare ilsalto ... Lo sguardo di Rossi è quello di un inguaribile appassionato, ma anche di unmaggiore pronto a ...

Lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023/24. La nuova edizione andrà in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali, in diretta h24 ...Giampiero Mughini non sarà un concorrente del Grande Fratello 2023 per motivi personali. Questa la notizia appena arrivata da TvBlog. Il reality di Canale 5 dovrà quindi fare a meno di uno dei ...