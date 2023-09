Grande Fratello | Alex Schwazer confessa | È stato difficile | ma non ho mai mollato

(Di lunedì 11 settembre 2023), il primo concorrente ufficiale del2023, è entrato nella Casa di Cinecittà per raccontare la sua storia di marciatore, compresi i risvolti drammatici, dovuti al doping, della sua carriera. Questo aspetto della sua vita viene ripreso subito in diretta su Canale 5 da...

Tra le nuove concorrenti nip di questa edizione rinnovata delc'è anche Angelica Baraldi . La ragazza è stata una delle comparse del film Ferrari di Michael Mann e presentato alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia. GF, Angelica Baraldi è una ...Uno dei concorrenti più attesi di questa nuova edizione delè l'ex campione olimpico Alex Schwazer . La storia di questo atleta è costellata di successi, ma anche di grandi sconfitte e la sua esperienza nel GF sarà per lui un momento di ...Ritorno alle origini per il, nella nuova edizione in partenza oggi 11 settembre. Quindici i concorrenti (su 24 annunciati da Alfonso Signorini ) che accederanno oggi nella spiatissima Casa. Dopo aver introdotto ...

Grande Fratello 2023, il primo dei concorrenti: chi è Paolo Masella Adnkronos

Giuseppe Garibaldi sembra aver trovato la sua Anita, ma questa volta il suo cognome è Olivieri e vuole riscattare sé stessa e le donne.Nel corso della presentazione della 34enne originaria di Pieve del Grappa un collega in diretta ha mimato un rapporto orale. La prima puntata del Grande Fratello è già da censura.