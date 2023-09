Grande Fratello al via su Canale 5 | stasera parte il reality ma senza Giampiero Mughini

(Di lunedì 11 settembre 2023)su5 inizia la nuova edizione del, ma tra i nuovi concorrenti non vedremo Giampiero Mughini, che sembra abbia dato forfait all'ultimo minuto Questa sera, 11 settembre, su5, in prima serata, inizia la tanto attesa nuova edizione del, che porta con sé alcune interessanti novità introdotte da Pier Silvio Berlusconi. Durante l'episodio di, avremo finalmente l'opportunità di conoscere icipanti che varcheranno la soglia della casa più osservata d'Italia. Tra di loro, ci saranno alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, mentre altri saranno persone comuni, noti come i 'Nip' che non provengono dal mondo dell'intrattenimento. Tuttavia, a sorpresa, sembra che Giampiero ...

Commenta per primo Tutto fatto, andrà al Tottenham. Luka Vuskovic sarà il prossimoacquisto degli Spurs, che per portarlo in Inghilterra hanno battuto la concorrenza delle big ...ha un...... Juri Manase, è stata l'allenatrice e controfigura di Lucy Liu in Kill Bill mentre il... La primaoccasione a Hollywood l'ha ottenuta grazie al film Pacific Rim " La rivolta , nel 2018. ...Non sarebbero affatto idilliaci i rapporti tra Daniele Dal Moro e chi lavora al. A poche ore dalla prima puntata della nuova edizione del reality - show, il veneto ha pubblicato un tweet che tanti hanno interpretato come un insulto neppure troppo velato ad ...

Stasera, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello 2023-2024. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il ...Questa sera torna, in prima serata, il "Grande Fratello” che, in linea coerente con le nuove intenzioni di Piersilvio Berlusconi, si veste di abiti nuovi senza trash e con toni più sobri. Nelle scorse ...