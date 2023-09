Google festeggia 25 anni con sconti fino al 20% sui propri prodotti

(Di lunedì 11 settembre 2023) In occasione dei 25dell'azienda,ha deciso di offrire, in esclusiva sulStore,al 20% sui. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ormai dal 2005, cioè da ben 18 anni,il compleanno il 27 di settembre . E quest'anno gli anni da celebrare sono addirittura 25, da quel lontano 1998 in cui quello che oggi è uno dei ...E l'Italiacon Matteo Garrone che, con il film 'Io Capitano' sull'odissea di due migranti ... webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti ......del ghiaccio Cotta Morandini di Torre Pellice è il giorno i cui il mondo dell'hockeyla ... Elisa Rollino Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Chrome compie 15 anni, ecco le novità in arrivo annunciate da Google Fastweb Plus

Martedì 12 settembre parte il processo a Google per violazione delle norme anti monopolio. Ecco cosa potrà succedere.La data esatta è il 27 settembre, ma in generale tutto il mese è un periodo di festa per l’azienda di Mountain View. Qui abbiamo raccolto ...