Gollini | “Festa Scudetto Napoli? E’ stata magia | momenti che mi porterò dentro per sempre”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pierluigi, portiere del, si è soffermato sul suo futuro svelando anche dei particolari retroscena sulla sua vita. In un’intervista recente ai canali ufficiali del, Pierluigiha sorpreso tutti parlando della sua affinità per la musica. Cresciuto nella provincia di Ferrara,e i suoi amici erano appassionati di rap e hip-hop, con Fabri Fibra, Club Dogo e Mondo Marcio tra i loro preferiti. “E’ stato tutto molto naturale. In provincia di Ferrara con gli amici ascoltavamo tanto rap e hip-hop. Alle medie è esploso il fenomeno Fabri Fibra, Club Dogo, poi Mondo Marcio e questa cosa mi affascinava molto. In America c’erano Eminem, 50 Cent, era uscito 8 Mile. E poi c’erano i walkman e dai primi CD ho ascoltato quelle cose lì”. “Mi piaceva molto la musica house, quella che si ...