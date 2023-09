Gollini | «Faccio musica | ma in Italia c’è pregiudizio | se uno fa musica non può fare l’atleta» 

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il portiere del Napoli, Pierluigi, ha rilasciato una lunga intervista a Decibel Bellini in cui parla soprattutto della sua passione per la. «È stato tutto molto naturale. In provincia di Ferrara, con gli amici, ascoltavamo tanto rap e hip-hop. Alle medie è esploso il fenomeno Fabri Fibra, Club Dogo, poi Mondo Marcio e questa cosa mi affascinava molto. In America c’erano Eminem, 50 Cent, era uscito 8 Mile. E poi c’erano i walkman e dai primi cd ho ascoltato quelle cose lì». Ti sei lasciato influenzare da quel sound, ma ascoltavi anche altro?: «Mi piaceva molto lahouse, quella che si ascolta da giovani. Non sono mai stato un super fan delle canzoni più commerciali. Ora mi piacciono molto blues e jazz. Non sono un fan dell’hardcore rock. In Inghilterra ho ...

è tornato sull'amara esperienza alla Fiorentina: "I primi sei mesi a Firenze sono stati ...per allenarci al massimo però per me il calcio è sempre stato la mia vita e quando non sto bene...

Pierluigi Gollini, portiere del Napoli ... Rio Ferdinand lo portò e disse che sarebbe stato un cantante fortissimo. Era nel centro sportivo, faceva foto con tutti, ma io ho dimenticato di farla".