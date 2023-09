Giusy Versace dà il via alla staffetta paralimpica di Alex Zanardi "Obiettivo Tricolore"

(Di lunedì 11 settembre 2023) ... il giornalista della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera Claudio Arrigoni, e il gemellaggio con limportante rassegna enogastronomica The Queen of Taste e che ha visto labrindare ...

dà il via alla staffetta paralimpica di Alex Zanardi Obiettivo Tricolore: 1.600 km da Cortina a Parigi, oltre i confini della disabilità! Lunedì 11 settembre - E partita domenica 10 ...... interverranno la vicepresidente della giunta regionale, dott.ssaPrinci , i sindaci della città metropolitana e del comune di Reggio Carmeloe Paolo Brunetti, il delegato metropolitano ...La staffetta è stata presentata questa mattina a Roma, al Senato, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, della senatrice e atleta paralimpica, del presidente ...

Giusy Versace dà il via alla staffetta paralimpica di Alex Zanardi ... Reggio TV

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – E’ partita ieri, domenica, da Cortina d’Ampezzo la quarta edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta ideata da Alex Zanardi come simbolo di riparte ...Giusy Versace ha voluto dare anche questanno il suo contributo alla manifestazione, non solo per lamicizia che la lega ad Alex Zanardi e alla sua famiglia, ma soprattutto per il grande valore di ...