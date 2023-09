Giustizia | Tirelli Lgr | Sui trattati di estradizione commesse troppe leggerezze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) «L'dal Pakistan del padre di Saman Abbas, accusato nel nostro Paese di omicidio per aver ammazzato la figlia che a suo dire disonorava i principi islamici adottando uno stile di vita occidentale, è certamente una notizia che noi tutti accogliamo con gioia per poter finalmente avere una conclusione di una dolorosa vicenda familiare e processuale. Ma al di là del fatto specifico non possiamo non riflettere sulla necessità di analizzare dal punto di vista scientifico il tema complesso delle estradizioni». L'avvocato Alexandro Maria, presidente delle Camere Penali del diritto Europeo e Internazionale e leader del movimento Lgr, è perplesso su alcune scelte che la politica italiana, da Matteo Renzi in poi, ha adottato riguardo le estradizioni. La tragicità della storia di Saman non può far perdere di vista il valore politico dell'atto ...