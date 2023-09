Giuseppe Giacobazzi | ' I miei e i vostri 30 anni | sempre insieme al mare'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Leggo il giornale d'estate; ai lidi di Ravenna che frequento in estate, precisamente a Marina Romea, acquistano il Corriere Romagna, così l'ho letto abitualmente, e già la sola parola Romagna mi ...

Sono 30 anni di Corriere Romagna, e anche 30 anni di perché cominciai nel marzo 1993. Debora Villa con il recital 20 di risate , Filippo Caccamo con il nuovo show Le filippiche e con Il pedone , per il quale è in programma una seconda replica Fuori Abbonamento. Domenica 10 dicembre 2023 ore 18.00 Elio e le storie tese Venerdì 15 dicembre ore 21.00 'Ti racconto una storia ' - Edoardo Leo Sabato 16 dicembre ore 21.00 'Il pedone ' - Giuseppe Giacobazzi

Giuseppe Giacobazzi: "I miei e i vostri 30 anni, sempre insieme al ... Corriere Romagna

Grande attesa per Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Fila sterminata per assicurarsi uno dei mille posti gratis ...Cevoli e Giacobazzi, i due comici più rappresentativi della Romagna, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazione e momenti di autentica improvvisazione, ...