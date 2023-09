Giuseppe Garibaldi | chi è il concorrente NIP del Grande Fratello | bidello precario che sogna il posto fisso come Checco Zalone

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 11 settembre 2023)è unNIP delche ha subito catturato l’attenzione del pubblico per via della sua disarmante simpatia e la sua originalità (soprattutto nel nome).NIP delviene dal Sud Italia (da Palmi, in provincia di Reggio Calabria) eilesattamente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.