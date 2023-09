Siamo al rush finale sui campi delTennis Venustas di Igea Marina per il torneo nazionale di 3a categoria maschile , il trofeo ... 6 - 1, Alessandro Manco (3.2, n.8) - Guido(4.1) 6 - ...Entra decisamente nel vivo sui campi delTennis Venustas di Igea Marina il torneo nazionale di 3a categoria maschile , il trofeo del ... n.15) 6 - 4, 5 - 7, 10 - 6, Guido(4.1) - ...Entra decisamente nel vivo sui campi delTennis Venustas di Igea Marina il torneo nazionale di 3a categoria maschile , il trofeo del ... 6 - 0, Guido(4.1) - Giovanni Di Gennaro (3.4) ...

Giugliano, I circolo intitolato a Mena Morlando: vittima innocente di camorra Teleclubitalia.it

Reddito di cittadinanza, una task force per affrontare l’emergenza dei prossimi mesi. Il prefetto convoca Inps e centri per l’impiego e concorda una strategia per le prossime settimane che si annuncia ...