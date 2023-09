Giugliano “Dov’è mia moglie?” | minaccia e picchia la guardia giurata al pronto soccorso

(Di lunedì 11 settembre 2023) Momenti di paura nella tarda serata di ieri, domenica 10 settembre, aldell’ospedale San Giuliano di. Un uomo, giunto al nosocomio giuglianese in evidente stato di agitazione, cercava informazioni sullache, secondo lui, sarebbe stata portata dagli operatori del 118 algiuglianese per un incidente domestico..”mia?”,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... già braccio destro potentissimo di Meloni a palazzo Chigi,...a non avere una figura dedicata com'era Ferdinandoper ...... già braccio destro potentissimo di Meloni a palazzo Chigi,...a non avere una figura dedicata com'era Ferdinandoper ...... già braccio destro potentissimo di Meloni a palazzo Chigi,...a non avere una figura dedicata com'era Ferdinandoper ...