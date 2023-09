(Di lunedì 11 settembre 2023) Mancano esattamente cinquecento giorni dall’Santo e a Roma tutto freme. Il countdown riguarda soprattutto le decine diaperti nella città, da Piazza Pia a Termini, per cui sono stati messi a disposizione 300 milioni di euro. Un restyling urbano pensato per accogliere 32 milioni di pellegrini con l’incorrere del2025. Molte di queste opere vedrla conclusione però dopo l’inizio dell’, intorno al 24 gennaio 2025, nello scarto temporale però la città potrebbe subire rallentamenti e, quanto nella viabilità così come nell’amministrazione locale. Un prezzo che il Campidoglio ha chiesto aiper un totale di 180 opere, questo il numero concordato tra Governo, Roma Capitale e Santa Sede. Lavori per il: a che ...

Non vogliamo vicini al Vaticano nell'anno del', ha spiegato a luglio il sindaco Roberto Gualtieri, confermando invece il restyling dell'area esterna. 'Sebbene non sia stata ancora ...

Giubileo, cantieri e disagi per i romani: sarà un anno difficile per i cittadini Il Corriere della Città

Il nodo da sciogliere ora riguarda non solo l’apertura dei cantieri come da cronoprogramma, ma il rispetto delle tempistiche sulla chiusura, in concomitanza col Giubileo. Sarà necessario infatti che ..."Questa mattina si è tenuto l'incontro con la struttura del commissario straordinario di Governo per approfondire il confronto sul Giubileo 2025, così come da noi richiesto lo scorso mese di luglio".