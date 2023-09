(Di lunedì 11 settembre 2023) Per la prima volta nella storia le tre grandi corse a tappe monopolizzate da una squadra, la Jumbo Visma. In Spagna Kuss, gregario di entrambi, è davanti a Roglic e Vingegaard

Lo scenario Nel frattempo gli allenatori aspettano il ritorno di tutti i calciatori alla base e non fa eccezione la Salernitana , che ha 8 atleti inper il mondo e che recupererà il messicano ...... oltre alla doppietta- Vuelta (riuscita in passato solo a Hinault, Anquetil e Froome), arriverebbe anche il secondo step nella corsa alla Tripla Corona, che a quel punto vedrebbe solo ild'...... torneo del DP Worldandato in scena sul percorso irlandese del The K Club (par 72). Secondo ... risalendo ben venti posizioni grazie a unconclusivo in 65 colpi, frutto di sette birdie ...

Giro, Tour, Vuelta e un solo padrone ilGiornale.it

Per la prima volta nella storia le tre grandi corse a tappe monopolizzate da una squadra, la Jumbo Visma. In Spagna Kuss, gregario di entrambi, è davanti a Roglic e Vingegaard ...Si riprende a fare sul serio. In attesa del rientro dei 15 Nazionali in giro per il mondo, il Napoli inizia oggi a lavorare per mettere quanta più benzina possibile nelle gambe in vista ...