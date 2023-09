... la notizia corre sui social e fa tremare, se si pensa che meno di una settimana fa migliaia di napoletani si sono ritrovati in Piazza del Gesù per i funerali di, il musicista ...Lunedì 11 settembre, ad accogliere gli alunni dell'istituto caudino non sarà il tradizionale suono della campanella bensì quello dello strumento che Giovambattista, giovane musicista ucciso in ...... strumento suonato dal giovane. Il ricordo all'Alfano I di Salerno ' Accoglieremo i nostri studenti al suono del corno per ricordare Gianbattista, il giovane vigliaccamente ...

Giovanbattista Cutolo, la sua orchestra gli dedica il concerto: «C’è il vuoto senza di te» ilmattino.it

L’orchestra di cui faceva parte Giovanbattista, il 24enne ucciso a Napoli ... I genitori all’evento In prima fila anche i genitori, Franco Cutolo e Daniela di Maggio. A parlare è Gaetano Russo, ..."Nelle prime ore del 10 settembre spari in piazza Sanità, colpito un ragazzo di 20 anni al braccio": la notizia corre sui social e fa tremare, se si pensa che meno di una settimana fa migliaia di napo ...