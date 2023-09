Giornata della donazione del sangue nel Ministero dell’istruzione e del merito | il 4 ottobre la diciassettesima edizione

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la primadi campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l' Udinese ......Lo scienziato Ian Wilmut è morto nelladi domenica 10 settembre all'età di 79 anni. Nel ...di ricerca di Wilmut hanno permesso alla comunità scientifica di conoscere i geni responsabili...Dopo il GP San Marino, i piloti sono rimasti a Misano per unadi test. La Honda ha provato il prototipo 2024, con un baricentro più basso e un nuovo ...ha testato l'abbassatore aggiornato...

“Cos’è la destra, cos’è la sinistra”, l’incontro della Scuola FQ di Cittadinanza apre… Il Fatto Quotidiano

IL 4 ottobre la “Diciassettesima Giornata Nazionale della Donazione del Sangue nel Ministero dell’istruzione e del merito”. Lo rende noto il MIM con circolare dell’11 settembre. L’iniziativa è ...Ieri sera la polizia ha arrestato a Savona un quarantunenne, con l’accusa di violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ...