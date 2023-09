Gioia Sannitica | sciopero revocato degli addetti all’ecologia

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 settembre 2023). Dopo l’intervento del sindacato Filas, è tornato il sereno. L’azienda LaMultiservizi ha regolarizzato tutti i punti ancora non risolti e per i quali il sindacato aveva proclamato lodel 18 Settembre. Tutti gli stipendi arretrati al personale addettosul territorio comunale sono stati pagati e per questo la nostra federazione ha deciso di revocare loproclamato in precedenza. Sono altresì stati riparati gli automezzi e tra gli operai è tornato il sereno. L’ennesima soddisfazione per questo sindacato che da sempre lotta al fianco dei lavoratori. – Napolitano Cristhian, Coordinatore Provinciale Caserta – Sindacato F.I.L.A.S.