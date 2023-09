Gianni Morandi si prende una pausa dai social | «Vediamo se ci fa bene» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’annuncio sulle piattaforme sarà l’ultimo, almeno per un po’. «Vorreirmi unasui», dichiara, «Quindi non mi vedrete su Instagram su Facebook su TikTok». «Chissà, magari ci fa», si interroga il cantante. Sotto ilsono presto arrivate centinaia di commenti, alcuni per complimentarsi, altri un po’ apprensivi. «Stiamo tutti, è una scelta presa per usare un po’ meno il telefonino e vedere se ci manca così tanto» ha rassicuratoche negli ultimi danni si è ritagliato un ruolo da influencer tra ironia e foto semplici di vita quotidiana. Particolarmente virale è il tormentone «foto di Anna», la moglie, con cui il cantante spesso termina la descrizione dei post che lo ritraggono. ...