Leggi Ancheimprovvisa un concerto in aereo: il video diventa virale La reazione all'annuncionon ha dato ulteriori spiegazioni alla sua decisione, ma l'annuncio ha fatto preoccupare ...Si tratta, nel dettaglio, di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e Marianna, figlia di. Insomma un vero e proprio figlio e anche nipote d'arte. Un figlio d'arte tra ...prende una pausa dai social: "Magari ci fa bene" "Per un po' vorrei prendermi una pausa sui social. Non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok" ha detto il cantante in un ...

Gianni Morandi, l'annuncio fa preoccupare i fan: "Mi prendo una pausa dai social" TGCOM

Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene»: poche parole con cui Gianni Morandi ha annunciato di volersi allontanare per un po’ dai social. Una ...Gianni Morandi ha commentato il suo post. Francesca Ferragni ha detto sì a Riccardo Nicoletti e, durante la cerimonia, sua sorella Chiara le ha dedicato un commovente messaggio. Il discorso ...