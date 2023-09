Giampiero Mughini | salta la sua partecipazione al Grande Fratello 2023?

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa sera si apre il sipario sulla nuova edizione del, ma il mistero avvolge ladi. Inizialmente confermato, ora si dice che il giornalista potrebbe non essere presente nella prima puntata. Le speculazioni riguardo alle cause di questa assenza si moltiplicano, con voci che suggeriscono un rifiuto dell’ultimo minuto o problemi personali. Gli appassionati sperano chepossa comunque far ritorno nella casa più spiata d’Italia in un secondo momento.non ci sarà? Le aspettative erano alte quandoaveva annunciato la suaal reality ...

A poche ore dalla diretta, TvBlog ha svelato un'importante anticipazione:non farà parte del reality. Leggendo il portale: 'Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato ...dà forfait al Grande Fratello: svelati i motivi della mancata partecipazione come concorrente del ...Tuttavia, a sorpresa, sembra cheabbia deciso all'ultimo momento di rinunciare alla partecipazione al reality show per motivi personali, come anticipato in anteprima da TvBlog. ...

Giampiero Mughini non sarà al Grande Fratello: partecipazione saltata per motivi personali ilmessaggero.it

Nelle scorse ore Giampiero Mughini, uno dei personaggi più attesi per questa edizione, sta molto facendo parlare di sè, dal momento che ha improvvisamente rinunciato a partecipare al programma. La ...Giampiero Mughini dà forfait al Grande Fratello: svelati i motivi della mancata partecipazione come concorrente del giornalista.