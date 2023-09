Giampiero Mughini non sarà al Grande Fratello | colpo di scena a poche ore dall’inizio del reality

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) Salta la partecipazione dial: il noto critico non parteciperà alper motivi personali A pochissime ore dal via ufficiale esplode già la prima bomba nella casa delinfatti nonnel cast delcondotto da Alfonso Signorini e in partenza questa sera. Il celebre critico originario di Catania non varcherà la porta rossa come annunciato nelle scorse settimane, e a causa di motivi strettamente personalicostretto a dare forfait quando manca una manciata di ore allo start. A dare la notizia è stato il sempre ben informato portale TVBlog.it: “Salta la partecipazione di...