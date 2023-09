Giamaica vs Haiti – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le due migliori nazioni caraibiche, secondo la classifica FIFA, si affronteranno all’Independence Park di Kingston quando laospiterànella CONCACAF Nations League mercoledi 13 settembre. Un gol poco dopo l’ora di gioco di venerdì è stato sufficiente per portare i Reggae Boyz in testa alla classifica del Gruppo B con un 1-0 sull’Honduras, mentre gliani non sono riusciti a penetrare la retroguardia cubana e si sono accontentati di un pareggio per 0-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreEsordio positivo per Heimir Hallgrimsson e la sua squadrana, che si è mostrata ...