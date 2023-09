Giacomo Urtis | le foto hot sui social diventano un caso | “Segnalate all’Ordine dei Medici”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ledisono diventate un. “La segnalazione” annunciata via Facebook dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul chirurgo plastico, per unache – a loro dire – lede il decoro della professione medica, “va fatta agli Ordini provinciali dei. Noi come Federazione nazionale degli Ordini non abbiamo giurisdizione sui singoli iscritti, solo sui presidenti”, le parole del presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri) Filippo Anelli all’Adnkronos Salute. “La segnalazione ci sta. E va verificata”, nel senso che, chiarisce Anelli, “il tema del decoro professionale è materia di Codice deontologico”. E, nel dettaglio, il ...

... ma non di andare contro il Codice deontologico" "Come associazione composta da personale medico - infermieristico che difende le categorie ci preme ammonire il collegacirca la pessima ...Oggi Fabrizio Corona è al centro del gossip anche per la sua relazione con, il chirurgo dei Vip, pare che i due convoleranno a nozze il prossimo anno. 'Me l'ha chiesto oggi. Sono ...Proprio in questi giorni, Corona è finito al centro del gossip per via delle notizie legate al suo presunto matrimonio con

Le foto social di Giacomo Urtis diventano un caso. «La segnalazione» annunciata via Facebook dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul chirurgo plastico Giacomo Urtis, per ...L'associazione chiede che l'Ordine di appartenenza lo richiami per lo scatto con il sedere in vista. E spiega il senso dell'iniziativa: 'Non siamo omofobi. Il collega è libero di vestirsi come vuole, ...