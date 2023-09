Germania | Voller | 'Dopo la Francia lascio la panchina | qualcosa non va Su Nagelsmann nuovo ct'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Rudisiederà ad interim sulladellaper la sfida amichevole di domani contro la: "Per me quella...

La ricerca del successore di Hansi Flick come allenatore della nazionale tedesca è diventata una priorità urgente per la Federazione, considerando che il Campionato Europeo sarà ospitato intra soli nove mesi. Rudi Völler ha assunto temporaneamente il ruolo di allenatore. I possibili candidati tedeschi Tra i nomi che circolano come possibili candidati, spiccano quelli di ...Nel caso la scelta ricadesse su, si tratterebbe di un'altra prima volta: mai, infatti, un ex commissario tecnico dellaè stato richiamato al suo vecchio incarico.Contro la Francia ci sarà il ct ad interim Rudi, ma inci si interroga già sul successore. Il preferito è Jurgen Klopp , tecnico dei sogni di molti tedeschi, compreso Lothar Matthaus ...

Germania, esonerato Flick: Nagelsmann favorito, Völler in panchina contro la Francia - Sportmediaset Sport Mediaset

Rudi Voller siederà ad interim sulla panchina della Germania per la sfida amichevole di domani contro la Francia: "Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. È mio dovere dare ...Dopo l'esonero di Flick, la Germania ha nominato Rudi Voller come ct ad interim. L'ex attaccante e allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Francia.