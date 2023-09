(Di lunedì 11 settembre 2023) Julianin pole position per prendere il posto di Hansi Flick sulladella nazionale tedesca Julianè il principale candidato per ladella. Secondo quanto riportato dalla Bild, il tecnico ex Bayern Monaco è ildella federazione tedesca. Il tecnico, dopo un estate in cui è stato seguito da molti club, Chelsea in testa, è rimasto senzadopo l’esonero dello scorso marzo. Ora per lui si aprono le porte della nazionale.

Julianin pole position per prendere il posto di Hansi Flick sulla panchina della nazionale tedesca Julianè il principale candidato per la panchina della. Secondo quanto riportato dalla Bild, il tecnico ex Bayern Monaco è il favorito della federazione tedesca. Il tecnico, dopo un ...Commenta per primo Hansi Flick non è più il commissario tecnico della. Secondo quanto riportato dalla Bild , il sogno della DFB è Julianma il giovane allenatore è ancora legato dal pesante contratto con il Bayern Monaco. Discorso simile per Roger ...Ora la federcalcio tedesca punta su: vediamo come cambiano le quote dellasui principali siti di scommesse in vista dell'Europeo del 2024. COMPARAZIONE QUOTE EURO 2024:...

Germania, Nagelsmann favorito per la panchina Calcio News 24

Hansi Flick non è più il commissario tecnico della Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, il sogno della DFB è Julian Nagelsmann ma il giovane allenatore è ancora legato dal pesante contratto ...La decisione della Germania di esonerare il proprio commissario tecnico Hansi Flick a seguito della sconfitta in amichevole contro il Giappone ha segnato una svolta epocale nel calcio tedesco Si tratt ...