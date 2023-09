(Di lunedì 11 settembre 2023) Troppo pesante il 4 - 1 incassato contro il Giappone per non cambiare, lanon ha potuto far altro che esonerare il ct Flick e promuovere ad interim Rudi Voeller . Ma il vero sostituto per la ...

Troppo pesante il 4 - 1 incassato contro il Giappone per non cambiare, lanon ha potuto far altro che esonerare il ct Flick e promuovere ad interim Rudi Voeller . Ma il vero sostituto per la panchina deve essere ancora scelto e i tedeschi starebbero pensando a ...Sembrama va peggio al primo che perde. Poca mentalità offensiva per noi, ci sta. Non è ... Latrionfa fragorosamente e con merito nella finale dei Mondiali di basket . Arriva a ...... i lettoni si sono finalmente presi la scena principale, conquistando unquinto posto ... Ai quarti è arrivata a un tiro dalla vittoria sulla, futura campione. E poi ha vinto le due ...

“Germania, incredibile offerta a Klopp: sarà ct e allenatore del Liverpool” Corriere dello Sport

Troppo pesante il 4-1 incassato contro il Giappone per non cambiare, la Germania non ha potuto far altro che esonerare il ct Flick e promuovere ad interim Rudi Voeller. Ma il vero sostituto per la ...Il Coach della Germania basket campione del mondo, Gordon Herbert, crolla dopo la finale vinta contro la Serbia ...