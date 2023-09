Germania | il ct ad interim Voller | «È mio dovere dare una mano in questa situazione»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Rudi, nuovo commissario tecnico addella, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Francia Rudi, nuovo commissario tecnico addella, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Francia. PAROLE – «Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. È miounain, ma dopo cercherò di sostenere al meglio il nuovo allenatore, per quanto posso. Indipendentemente dalla partita di domani, è importante trovare un successore in tempi relativamente brevi. Questo sarà il compito principale. Siamo stati eliminati dalla fase a gironi della Coppa del Mondo per due volte di ...

Rudi Voller, nuovo commissario tecnico addella, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Francia Rudi Voller, nuovo commissario tecnico addella, ha parlato in conferenza stampa in ...Commenta per primo Rudi Voller siederà adsulla panchina dellaper la sfida amichevole di domani contro la Francia: 'Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. È mio dovere dare una mano in questa ...della Nazionale tedesca è stato immediatamente esonerato dal suo incarico, con Rudi Völler nominato commissario tecnico ad. Lo stesso ex attaccante dellaè rimasto sconvolto dalla ...

La Germania riparte dal triumvirato e da Voller ad interim: i nomi per ... Goal.com

Oltre all’ Italia c’è anche la Germania tra le nazionali storiche del calcio mondiale la cui crisi sta prendendo il sopravvento. I tedeschi infatti hanno da poco esonerato Hans Flick, reduce dalla ...Il C.t. della Nazionale tedesca è stato immediatamente esonerato dal suo incarico, con Rudi Völler nominato commissario tecnico ad interim. Lo stesso ex attaccante della Germania è rimasto sconvolto ...