...una vittoria con l'Ucraina a Milano se non vuole finire nel tritacarne dei playoff (costati già... Persino lain crisi - è solo 15ª nella classifica per nazionali - e che sta cambiando ct ...... in una giornata dove le favorite nordamericane hanno vistosquadre europee battersi per il ... Ora lapotrà godersi i suoi giocatori di basket che sono già ammessi alle Olimpiadi, ...... Blinken ha dichiarato che 'per ballare il tango bisogna essere in. Al momento non abbiamo ... un suo agente sotto copertura che sta scontando una condanna all'ergastolo inper l'omicidio ...

Germania a due facce. Affonda nel calcio, è mondiale nel basket ilGiornale.it

La Nato inizia la grande esercitazione “Northern Coasts 2023” nel mar Baltico. Alle manovre prenderanno parte per due settimane più di 3.200 soldati di 14 Stati tra i quali, oltre ai Paesi dell’Allean ...Il mondo alla rovescia in una domenica dove gli Stati Uniti del basket perdono pure la medaglia di bronzo ai supplementari contro il Canada, in una giornata dove le favorite nordamericane hanno visto ...