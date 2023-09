Gentiloni | “Non partecipo a polemiche che possono danneggiare l’Italia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Gli ultimi dati hanno confermato che l’economia dell’Unione europea ha evitato la recessione lo scorso inverno. Si tratta di un’impresa non da poco, data l’entità degli shock che abbiamo dovuto affrontare, e testimonia anche l’efficacia della nostra risposta politica comune. Tuttavia, l’attività economica si è arrestata nel secondo trimestre e gli indicatori delle indagini segnalano un ulteriore indebolimento nei prossimi mesi“. Lo ha detto il commissario Ue, Paolo, nel corso della conferenza stampa sulle previsioni economiche provvisorie dell’estate 2023. L’ex presidente del Consiglio ha anche risposto in merito agli attacchi che Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno indirizzato nei suoi confronti nei giorni scorsi: “Non commentoche”. L'articolo ...

Il commissario per l'Economia: 'voglio partecipare a polemiche che danneggiano il Paese'. Ma intantoprecisa su patto di stabilità e ...... risponde a una domanda sulle critiche ricevute in questi giorni dal governo italiano."alimento polemiche ele alimenterò", ha poi ribadito poco dopoin un punto stampa fuori dalla ..."Dico soltanto chevoglio partecipare a polemiche che penso danneggino l'Italia". Così il commissario europeo all'Economia Paolo, in conferenza stampa a Bruxelles, sulle dichiarazioni della presidente del ...

Meloni attacca Gentiloni su Ita ma l'Ue la corregge sulla procedura citata Domani

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Gli attacchi sguaiati di Meloni e Salvini a Gentiloni non sono soltanto ipocriti e istituzionalmente inopportuni, ma soprattutto controproducenti per l’Italia nel rapporto ...Poi, riflettendo più in generale sui dati economici italiani, che non sono positivi ma in linea con gli altri maggiori Stati dell’Ue, Gentiloni usa il fioretto, estremamente cauto nell’esposizione, ...