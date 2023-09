(Di lunedì 11 settembre 2023) Goranpunta sulne. Intervistato da Il Secolo XIX nella settimana che porta alla sfida trae Napoli, due delle squadre in...

Commenta per primo Nella settimana che conduce a- Napoli, due delle squadre più importanti della sua carriera, Goranha parlato anche del nuovo inciampo avuto dall'Italia contro la sua Macedonia. 'La Macedonia ha fatto una grande ...... esultanza gol Goranintervistato dal Secolo XIX anche in vista di- Napoli in programma sabato 16 settembre alle 20.45 Dopo il Mondiale 2022, la Macedonia del Nord sarà di nuovo ...Intervista al macedone, ora presidente del Brera ...

Pandev: «Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto ma il Genoa ha fatto un mercato importante» - ilNapolista IlNapolista

Goran Pandev punta sul Grifone. Intervistato da Il Secolo XIX nella settimana che porta alla sfida tra Genoa e Napoli, due delle squadre in cui ha militato in carriera, l'ex trequartista macedone ha d ...11.09 13:03 - LOTTO - A Monopoli (BA) e Vibonati (SA) due super vincite per un totale di oltre 100.000 euro ...