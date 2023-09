Genoa-Napoli | il doppio ex avverte gli azzurri | il commento è imperdibile

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le parole delex in vista di, che sanno di complimenti ma anche di messa in guardia per glinon sarà mai una partita come le altre per la nostra Serie A. A cominciare da due delle più passionali e rumorose tifoserie d’Italia sugli spalti fino a culminare con il ricordo della storica doppia promozione dal campionato cadetto alla prima serie ormai quasi 20 anni fa. proprio per questo, l’attesa per l’incontro di Marassi cresce ogni giorno di più, nei supporter ed appassionato così come nelex Goran Pandev. Il macedone è infatti intervenuto sulla sfida dispensando complimenti e consigli da ambo le parti. Pandevil, le parole sulAl ...

E ora, il: Lindstrom potrà rientrare in città già oggi e domani si rimetterà a lavorare con ... sarà fondamentale trovare anche nuove soluzioni d'attacco verso ile lo Sporting Braga. ...... sabato prossimo in casa delalle 20.45. Dovrebbe essere il nuovo acquisto Lindstrom a fare ... Ilriprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno, ma per ritrovare il gruppo al completo ...... e - si legge - fino a quando lo staff medico delnon lo visiterà e soprattutto non valuterà i risultati degli esami va considerato in dubbio per la sfida con il. Mercoledì 20 settembre, ...

Pandev: «Il Napoli è tra le favorite per lo scudetto ma il Genoa ha fatto un mercato importante» - ilNapolista IlNapolista

Calcio Napoli - In attesa di capire quale sarà l'entità dell'infortunio di Matteo Politano, secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Rudi Garcia avrebbe già in mente il possibi ...ForzAzzurri.net - Auriemma sull'infortunio di Politano L'infortunio rimediato da Matteo Politano in Nazionale, rischia di condizionare anche le prossime gare del Napoli che ...