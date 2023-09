Genoa | Messias freme per debuttare Ma con il Napoli è ancora in dubbio

... "È stato fatto un mercato importante e soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e. Acquisti di valore, che faranno crescere il. E poi c'...Commenta per primo Il mercato delsembra non finire mai. A dieci giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di ... tra i quali Retegui, Gudmundsson,e Malinovskyi.... ultima di un poker durissimo che ha visto ilaffrontare Fiorentina, Lazio e Torino, ... Gilardino, che ritroverà definitivamente sia Haps che Matturro, punta a recuperare almeno uno trae ...

Repubblica Genova - Retegui, Malinovskyi e Messias: Gilardino vuol far coesistere questi tre talenti - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Repubblica Genova - Retegui, Malinovskyi e Messias: Gilardino vuol far coesistere questi tre talenti, a cui bisogna aggiungere Gudmundsson ...«È stato fatto un mercato importante e soprattutto in avanti sono stati presi rinforzi di prima fascia come Malinovskyi, Retegui e Messias. Acquisti di valore, che faranno crescere il Genoa. E poi c’è ...