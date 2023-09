Gen V | ecco il consiglio di Jack Quaid alla protagonista dello spin-off di The Boys

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ildi Thenon ha esitato un attimo nel dare unmolto importante a una precisa domanda della giovane attrice-off. Il primo-off in live-action di The, ovvero Gen V, debutterà il 29 settembre prossimo su Prime Video con i primi tre episodi, ma durante il periodo delle riprese laLizze Broadway ha chiesto, interprete di Hughie nella serie principale. Lizze Broadway, che interpreta Emma Shaw nella serie in uscita, ha chiestostar di Theunun po' particolare e cioè come togliere il sangue finto dpelle e dai vestiti. ...