GdS – Calciomercato Liga | Bellingham e Cancelo-Felix gli unici colpi Ma è esodo dalla Spagna

(Di lunedì 11 settembre 2023) 2023-09-02 08:50:19 Arrivano confermeGazzetta dello Sport: Mercato al risparmio del campionato spagnolo: il centrocampista inglese è l’uomo copertina, tante partenze, qualche bel rinforzo last minute Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 2 settembre – madrid Diciamo che duenon fanno un mercato. Il Barcellona sulla sirena ha preso, rigorosamente in prestito, i due João portoghesi,, in fuga da Simeone e Guardiola, ma la sensazione non cambia: laè sempre più povera. Un solo grande acquisto, Jude, costato 103 milioni al Real Madrid, e un altro “crack”, Ilkay Gundogan, passato gratis da Pep a Xavi. Tutto qui. Se analizziamo la cosa economicamente, in un mondo di svincoli e prestiti il secondo acquisto più caro ...

Dopo averci provato nelle scorse sessioni di, il Palermo è riuscito ad aumentare il numero di giocatori di alto livello a disposizione. Corini lo aveva chiesto e alla fine è riuscito ad ottenere i 22 titolari. Il tecnico adesso ha '...Federico Di Francesco verrà ufficializzato in giornata ma ildel Palermo non si ferma . I rosa vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo e hanno scelto Mamadou Coulibaly . Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che ...Il Palermo è pronto a mettere in atto il piano B . Ildei rosa prende una piega inaspettata: le trattative per Morutan ( ) e Prati ( ) si complicano, così il d.s. Leandro Rinaudo lavora sulle alternative . Alessandro Arena, sulle pagine del ...

Calciomercato Palermo, GdS: “Di Francesco si scalda. Suggestione Crisetig per Corini” Mediagol.it

Il club nerazzurro è stato accostato all'argentino, che è svincolato, per qualche problema del cileno ma la società assicura che non c'è nulla di vero ...Sono ore di apprensione in casa Inter dopo le ultime notizie proveniente dalla Colombia: Juan Cuadrado ha accusato un lieve fastidio muscolare ed è in dubbio per il prossimo match col Cile. Ecco quant ...