Commenta per primo Gennarotornare in panchina. Rimasto senza squadra dopo l'addio al Valencia , secondo FootMercato l'ex tecnico di Milan e Napoliripartire dalla Ligue 1. Su di lui c'è il Lione , che vuole ...non è il solo pretendente, ma una decisione definitiva verrà presa presto, in questa settimana, per regalare un nuovo tecnico al Lione per la ripresa del campionato. CalcioNapoli24.it è stato ...Altri, invece, rimangono degli unicum, come La Posteria di San Rocco di Gennaroo al Finger'... Abbinandole siarrivare a 37 euro, ordinando il pasto completo si arriva a 47. Ovviamente, ...

Gattuso può tornare ad allenare, lo vuole il Lione ItaSportPress