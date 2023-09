Gardaland Oktoberfest | sapore e divertimento dal 16 settembre | gli eventi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nuova stagione in arrivo perResort, che promette un autunno diedtutti da gustare. A partire dall’appuntamento annuale con, che dal 16al 1° ottobre porta nel parco colori e sapori del tradizionale festival di Monaco di Baviera. In calendario un fitto programma che prevede anche show e intrattenimento ad hoc pensato per coinvolgere i grandi e i piccoli in visita a. Così, l’atmosfera gioiosa del parco assume sfumature inedite a partire da un nuovo e tematizzato Welcome Show. Le mascotte Prezzemolo ed Aurora si cimenteranno nella tradizionale cerimonia di spillatura di una gigantesca botte posizionata sopra i cancelli di ingresso. Finito il corale countdown, cadranno fiumi di coriandoli colorati ...

Gardaland Oktoberfest da sabato 16 settembre 2023 Prima Verona

Il prossimo sabato 16 settembre torna, fino al 1° ottobre, il tradizionale appuntamento con l'annuale Gardaland Oktoberfest ...L'estate a Gardaland non è ancora finita. E in particolare non lo è a Legoland Water Park. Il primo parco acquatico a tema Lego in Europa. L'estate a Gardaland non è ancora finita. E in particolare ...