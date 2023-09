Galleria Giovanni XXIII | Segnalini | Chiusura alternata per lavori videosorveglianza

(Di lunedì 11 settembre 2023) A partire da questa notte inizieranno idi manutenzione ordinaria nella, con interdizionedella tratta, nelle sole ore notturne. Ladellaseguirà questo schema: – ogni notte dalle 22 dell’11 settembre alle ore 6 del giorno 16 settembrenella canna dall’Ospedale Gemelli fino al Foro Italico. – ogni notte dalle 22 del 25 settembre alle ore 6 del 29 settembredella canna dal Foro Italico all’ospedale Gemelli. In particolare, l’intervento riguarda gli impianti tecnologici di video sorveglianza. Isono finanziati con 40mila euro di fondi capitolini. “L’attenzione sulla sicurezza stradale è centrale nelle opere che portiamo avanti. Nella ...

Lavori e divieti: Tangenziale, Corso Francia e Galleria Giovanni XXIII VignaClaraBlog.it

