GALAXY S23 FE sempre più vicino | passa la certificazione TEENA

(Di lunedì 11 settembre 2023)S23 FE sta per arrivare dopo diverse voci contrastanti che hanno fatto aumentare le incertezze su questo dispositivo. Ora, con ilggio attraverso l’ente dicineseci sono pochi dubbi che sia in procinto di essere rilasciato. La tipica versione Fan Edition di Samsung dei suoi ultimi top di gamma vede specifiche ridotte rispetto ai modelli presentati a febbraio di quest’anno pur mantenendo specifiche di un certo interesse che dovrebbero essere accompagnare da un prezzo contenuto. Ilggio attraverso l’ente certificatore non solo rivela le specifiche, ma anche il design nella sua interezza lasciando quindi pochi dubbi su quello che ci aspetta.S23 FE, Samsung conferma il dispositivo con chip ExynosS23 FE non ha più ...

... presumibilmente in concomitanza con il debutto diFE (di cui QUI trovate le ultimissime informazioni ). Dunque nienteBuds 3, il produttore coreano opta per il suffisso FE a ...

Galaxy S23 FE in arrivo, ecco immagini e caratteristiche tecniche HDblog

Galaxy Buds FE: così si chiameranno i nuovi auricolari di cui tanto si è parlato in queste ultime settimane e che Samsung si appresta a portare sul mercato, presumibilmente in concomitanza con il debu ...Samsung lancerà il Galaxy S23 FE entro la fine dell'anno e abbiamo già una buona idea di cosa aspettarci. Ora sembra che alcune immagini dal vivo siano apparse online grazie ad un elenco normativo.