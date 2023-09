Galaxy Ring | il 2024 sarà l’anno del debutto?

(Di lunedì 11 settembre 2023)il vero protagonista del prossimoUnpacked? L’anello connesso è fonte di rumor ormai da anni e il prossimo anno potrebbe essere il momento atteso per il lancio. Questa volta le voci arrivano dal noto leaker Ice Univerce che tramite il suo account Weibo afferma che Samsung si stia preparando per la novità dell’anello intelligente.S24: tutto quello che sappiamo dei prossimi top Samsungoffuscherà il lancio diS24? Il cosiddetto anello intelligente è oggetto dell’interesse dei media di settore da ormai diversi anni anche se da Samsung mai sono arrivate conferme sullo sviluppo di un tale dispositivo nonostante siano state trovate anche richieste di brevetto che rimandassero ad un ...

